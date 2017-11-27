Ди Мария принял решение по своему будущему

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Ди Мария принял решение по своему будущемуВингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария принял решение по своему будущему, информирует le10sport.

По сведениям источника, 29-летний аргентинец ввиду проигранной им конкуренции за место в стартовом составе парижан желает сменить команду уже в зимнее трансферное окно, чтобы иметь стабильную игровую практику в преддверии Чемпионата Мира 2018-го года. 

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ повторил два рекорда чемпионата Франции. | soccernews.ru

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