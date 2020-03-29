Ди Мария признался, что напуган ситуацией с пандемией коронавируса

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Ди Мария признался, что напуган ситуацией с пандемией коронавируса

Форвард ПСЖ Анхель Ди Мария заявил, что нынешняя ситуация с пандемией коронавируса пугает его.

На данный момент футболист находится в Париже со своей семьей. Во Франции число заразившихся Covid-19 превысило 37,5 тысячи, скончались более 2,3 тысячи человек.

"Мы все сейчас чувствуем что-то сумасшедшее. Мы пытаемся сидеть дома и ничего не делать. Мы боимся, что наша дочь заразится. Я часто хожу в магазин, люди ведут себя уважительно. Моя жена была на улице только раз, после чего пришла домой, сняла одежду у входа и пошла в ванную. Эта ситуация немного пугающая. То, что ты слышишь и видишь, пугает тебя", - передает слова футболиста AS.

Чемпионат Франции приостановлен на неопределенный срок.

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