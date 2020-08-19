Ди Мария признан лучшим игроком матча Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" - ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг" (3:0).

В этой встрече футболист отметился голом и двумя ассистами. На 87-й минуте он был заменен.

"Лучший игрок матча. Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария - монстр!" - говорится в твиттере УЕФА.

⭐ Лучший игрок матча ⭐



Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария - МОНСТР! #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/o76YEUnloz — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020

Напомним, ПСЖ вышел в финал турнира. Для 32-летнего игрока это второй финал Лиги Чемпионов в карьере.

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