Ди Мария прокомментировал победу в Кубке Америки

Теги кубок америкианхель ди марияаргентина

Ди Мария прокомментировал победу в Кубке АмерикиФото: инстаграм Ди Марии/Автор неизвестен

Футболист "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился эмоциями после победы в финале Кубка Америки.

Ди Мария стал автором победного гола, а Аргентина выиграла у Бразилии со счетом 1:0.

"Это незабываемо. Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал. Матч-реванш за тот финал, в котором я не смог играть. Это должно было произойти сейчас, и это произошло. Я благодарен семье и всем, кто нас поддерживал, а также всем сумасшедшим, которые приехали на финал. Скоро чемпионат мира, и эта победа станет для нас толчком", — цитирует Ди Марии Goal.com.

Напомним, что эта победа принесла сборной Аргентины первый трофей с 1993 года.

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