Ди Мария прокомментировал победу в Кубке Америки
Фото: инстаграм Ди Марии/Автор неизвестен
Футболист "ПСЖ" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария поделился эмоциями после победы в финале Кубка Америки.
Ди Мария стал автором победного гола, а Аргентина выиграла у Бразилии со счетом 1:0.
"Это незабываемо. Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал. Матч-реванш за тот финал, в котором я не смог играть. Это должно было произойти сейчас, и это произошло. Я благодарен семье и всем, кто нас поддерживал, а также всем сумасшедшим, которые приехали на финал. Скоро чемпионат мира, и эта победа станет для нас толчком", — цитирует Ди Марии Goal.com.
Напомним, что эта победа принесла сборной Аргентины первый трофей с 1993 года.
Также не пропустите: Роналдо прокомментировал победу Аргентины на Кубке Америки. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дюпин высказался о переходе Лунева в "Байер"
-
Рамос рассказал о причинах перехода в "ПСЖ"
-
Линекер поздравил Месси с победой на Кубке Америки
-
Ди Мария прокомментировал победу в Кубке Америки
-
Роналдо прокомментировал победу Аргентины на Кубке Америки
-
Вендел поделился ожиданиями от финала Евро-2020
-
Оздоев высказался о шансах "Зенита" в Лиге чемпионов
-
Буффон высказался перед финалом Евро-2020
-
Агуэро выложил видео из раздевалки сборной Аргентины после победы в Кубке Америки (видео)
-
Роналдиньо назвал своего наследника в сборной Бразилии
-
Тухель попросил "Челси" купить Холанда
-
Коваленко близок к переходу из "Аталанты" в другой итальянский клуб
-
Шкурин забил за "Динамо" Киев в первом же матче и спас команду от поражения (видео)
-
Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020
-
1
Роналду вручили награду телеканала ESPN
-
1
Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки
-
Витория рассказал, почему Урунов не тренируется со "Спартаком"
-
"Арсенал" договорился о трансфере бельгийского таланта
-
1
"Барселона" отреагировала на завоевание Месси первого трофея со сборной Аргентины
-
В "Спартаке" назвали причину исчезновения профиля Урунова с сайта клуба