Ди Мария провёл юбилейный матч за сборную Аргентины

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария провёл сотый матч в составе сборной Аргентины, сообщает официальный твиттер "альбиселесте".

Юбиленой для 31-летнего футболиста стала четвертьфинальная игра Кубка Америки-2019 против Венесуэлы.

Ди Мария выступает за сборную Аргентины с 2009 года.

За национальную команду игрок забил 20 голов и сделал 22 ассиста.

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