Ди Мария: "Провели неплохую игру, которая завершилась нужным результатом"

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Ди Мария: "Провели неплохую игру, которая завершилась нужным результатом"

Вингер сборной Аргентины Анхедь Ди Мария подвел итоги товарищеской игры с Россией (1:0).

"Мы одержали очень важную победу для дальнейшего развития. Провели неплохую игру, которая завершилась нужным результатом. Необходимо привыкать к разным стилям разных команд, которые будут на Чемпионате Мира. Понятно, что это не такой высокий уровень, как, например, у Германии, но все же" - приводят слова Ди Марии российские СМИ.

Смотрите также обзор матча Россия - Аргентина. | http://soccernews.ru

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