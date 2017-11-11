Ди Мария: "Провели неплохую игру, которая завершилась нужным результатом"

Вингер сборной Аргентины Анхедь Ди Мария подвел итоги товарищеской игры с Россией (1:0).

"Мы одержали очень важную победу для дальнейшего развития. Провели неплохую игру, которая завершилась нужным результатом. Необходимо привыкать к разным стилям разных команд, которые будут на Чемпионате Мира. Понятно, что это не такой высокий уровень, как, например, у Германии, но все же" - приводят слова Ди Марии российские СМИ.

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