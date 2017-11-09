Ди Мария работает с психологом

Нападающий ПСЖ Анхель Ди Мария начал работать с психологом.

По мнению футболиста, повреждения бывают связаны с психологическим состоянием футболиста.

"Давление влияет на внутреннее состояние игрока. Моей последней травмой было растяжение связок, и уже через неделю я вернулся в строй. Некоторое время назад я начал работать с психологом, который помогает мне быть лучше. Много работаю над тем, чтобы больше не получать повреждений", - сказал он.

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