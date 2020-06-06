Ди Мария рассказал, как чуть не оказался в "Барселоне"

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария заявил, что счастлив быть в парижском клубе. Футболист рассказал, что в 2017 году мог стать игроком "Барселоны".

"В Париже я был очень счастлив, однако люди в клубе мне говорили то, что в итоге оказалось ложью. "Барселона" пыталась меня заполучить, клубы обсуждали этот вопрос, но ПСЖ отказался меня продавать. На этом все и закончилось.

Эта ложь меня сильно раздражала, но, в конце концов, хорошо, что я не ушел, потому что сегодня я очень счастлив в Париже", - признался Ди Мария.

В ПСЖ футболист играет с 2015 года.

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