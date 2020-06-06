Ди Мария рассказал, как чуть не оказался в "Барселоне"

Теги анхель ди мариябарселонапсж

Ди Мария рассказал, как чуть не оказался в "Барселоне"

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария заявил, что счастлив быть в парижском клубе. Футболист рассказал, что в 2017 году мог стать игроком "Барселоны".

"В Париже я был очень счастлив, однако люди в клубе мне говорили то, что в итоге оказалось ложью. "Барселона" пыталась меня заполучить, клубы обсуждали этот вопрос, но ПСЖ отказался меня продавать. На этом все и закончилось. 

Эта ложь меня сильно раздражала, но, в конце концов, хорошо, что я не ушел, потому что сегодня я очень счастлив в Париже", - признался Ди Мария.

В ПСЖ футболист играет с 2015 года.

Не пропустите: ПСЖ может перехватить трансферную цель "Арсенала"| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Трансферное окно во Франции откроется 8 июня

Трансферное окно во Франции откроется 8 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов