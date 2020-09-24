Ди Мария рассказал, как отреагировал на новость о желании Месси покинуть "Барселону"

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Ди Мария рассказал, как отреагировал на новость о желании Месси покинуть "Барселону"

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что пытался заманить форварда "Барселоны" Лионеля Месси в парижский клуб.

"Когда я узнал, что Месси не хочет оставаться в "Барсе", то сразу же написал ему в инстаграме. Я рассказал Лео, как ПСЖ будет играть с ним в составе", - цитирует аргентинца RMC Sport.

Месси и Ди Мария с 2008 года вместе выступают за национальную сборную Аргентины.

Напомним, что 33-летний нападающий хотел уйти из "Барсы", расторгнув контракт с одностороннем порядке, но руководство клуба его не отпустило.

Не пропустите: Ди Мария недоволен непопаданием в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи. | http://soccernews.ru
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