Ди Мария рассказал, о чем Месси говорил после поражения в полуфинале Кубка Америки
Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что сказал капитан Лионель Месси футболистам после поражения в полуфинале Кубка Америки. Об этом сообщает ESPN.
Напомним, национальная команда проиграла Бразилии со счетом 0:2.
"Когда мы вылетели и из Кубка Америки, Месси сказал несколько чудесных слов. Он сказал, что гордится командой, молодыми футболистами, которые защищали цвета сборной.
Он отметил, что с первого дня мы все двигались в одном направлении. Когда он закончил все были в слезах, так как его речь затронула сердце каждого игрока", - сказал Ди Мария.
9 октября Аргентина проведет товарищеский матч с Германией. Начало - в 21:45 (мск).
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