Ди Мария рассказал, о чем Месси говорил после поражения в полуфинале Кубка Америки

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Ди Мария рассказал, о чем Месси говорил после поражения в полуфинале Кубка Америки

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что сказал капитан Лионель Месси футболистам после поражения в полуфинале Кубка Америки. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, национальная команда проиграла Бразилии со счетом 0:2.

"Когда мы вылетели и из Кубка Америки, Месси сказал несколько чудесных слов. Он сказал, что гордится командой, молодыми футболистами, которые защищали цвета сборной.

Он отметил, что с первого дня мы все двигались в одном направлении. Когда он закончил все были в слезах, так как его речь затронула сердце каждого игрока", - сказал Ди Мария.

9 октября Аргентина проведет товарищеский матч с Германией. Начало - в 21:45 (мск).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Полузащитник Реала Модрич рассказал, что сказал капитан Рамос футболистам после поражения в 1/8 ЛЧ. Об этом сообщает ESPN. Напомним, Реал проиграл со счетом 1:4. "Когда мы вылетели из ЛЧ, Рамос сказал несколько чудесных слов.Он сказал, что он главный раздолбагордится командой, молодыми футболистами, которые защищали цвета клуба. Он отметил, что с первого дня мы все двигались в одном направлении. Когда он закончил все были в сердцах, так как его речь затронула сердце каждого игрока", - сказал Ди Мария

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Полузащитник Реала Модрич рассказал, что сказал капитан Рамос футболистам после поражения в 1/8 ЛЧ. Об этом сообщает ESPN. Напомним, Реал проиграл со счетом 1:4. "Когда мы вылетели из ЛЧ, Рамос сказал несколько чудесных слов.Он сказал, что он главный раздолбай и гордится командой, молодыми футболистами, которые защищали цвета клуба. Он отметил, что с первого дня мы все двигались в одном направлении. Когда он закончил все были в сердцах, так как его речь затронула сердце каждого игрока", - сказал Модрич. Вот так правильно!)

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