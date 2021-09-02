Ди Мария рассказал о прозвище Месси в команде

Фото: твиттер Ди Марии/Автор неизвестен

Хавбек сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария поведал о своей дружбе с Лионелем Месси, с которым с этого сезона он будет играть и в одной команде и в одной сборной.

"Мне в карьере не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе.

Я всегда называю его гном. Не с самого начала, но стал так делать, когда мы подружились. Он давно называет меня лапша, я называю его гном. Думаю, так и останется.

Я отношусь к нему как к обычному человеку, и ему это нравится. Он не любит игру на публику, потому общается с теми, с кем лучше сложились отношения, с кем он ладит, с теми, кто относится к нему как к равному.

Просто если относиться к нему как к инопланетянину, кем он и является, он остается в своем пузыре, ему это не нравится. Ему нравится общаться с приятелями, ходить на барбекю, общаться, смеяться.

В интервью я всегда говорю, что он инопланетянин, потому что все так и есть, он лучший в мире, но для нас он Лео, гном, и так мы к нему и относимся", – поделился Ди Мария.

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