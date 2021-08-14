Ди Мария: "Роналду наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария выразил уверенность, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хотел бы оказаться в парижском клубе.

"Криштиану наверняка умирает от желания перейти в ПСЖ. Уровень текущего состава уникален. Такое редко случается. Конечно, Роналду хотел бы оказаться здесь, но клуб уже подписал Месси. К счастью, так лучше", - приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец может в 2022 году заменить в составе ПСЖ Килиана Мбаппе.

Также стоит напомнить, что Роналду и Ди Мария на протяжении четырёх сезонов вместе выступали за мадридский "Реал".

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