Ди Мария: "Роналду - особенный игрок, но Месси - инопланетянин"

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария сделал выбор между лучшими футболистами современности - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Он всегда является лучшим, ежегодно это подтверждая. Криштиану Роналду - особенный игрок, но Месси - инопланетянин. Чтобы описать Месси, не существует слов, он всегда удивляет", - приводит слова 29-летнего аргентинца squawka.com.

Напомним, Ди Мария назвал клуб, в который он не перейдет ни при каких обстоятельствах. | soccernews.ru