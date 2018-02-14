Ди Мария: "Роналду - особенный игрок, но Месси - инопланетянин"

Теги анхель ди мариялионель мессикриштиану роналду

Ди Мария: "Роналду - особенный игрок, но Месси - инопланетянин"Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария сделал выбор между лучшими футболистами современности - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Он всегда является лучшим, ежегодно это подтверждая. Криштиану Роналду - особенный игрок, но Месси - инопланетянин. Чтобы описать Месси, не существует слов, он всегда удивляет", - приводит слова 29-летнего аргентинца squawka.com.

Напомним, Ди Мария назвал клуб, в который он не перейдет ни при каких обстоятельствах. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

ну и пусть гном улетает, а Криш- наш земной и любимый футболист!

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