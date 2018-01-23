Ди Мария: "Сборная Аргентины – претендент на победу на мунциале"

Полузащитник сборной Аргентины Анхель ди Мария считает, что его команда является одним из главных претендентов на победу на Чемпионате Мира 2018 года.

"Сборная Аргентины – претендент на победу на мунциале, так как у нас есть Месси. Поэтому нам сложно играть так же, когда Лео отсутствует. Я сам люблю выходить на поле с Месси. Ведь самое приятное – играть с лучшими, с инопланетянами. Иногда в его отсутствие мы хотим взять на себя его роль", — сказал он.

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