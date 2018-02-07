Ди Мария сделал первый хет-трик с 2010 года
В матче 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ играет с "Сошо".
Три мяча в этом поединке на счету аргентинского полузащитника парижан Анхеля Ди Марии.
Стоит отметить, что в последний раз 29-летний Ди Мария делал хет-трик в 2010 года, будучи игроком "Бенфики".
В этом сезоне аргентинец провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|62
|2
|Марсель
|24
|51
|3
|Монако
|24
|50
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Нант
|24
|37
|6
|Монпелье
|24
|34
|7
|Ницца
|24
|34
|8
|Бордо
|24
|32
|9
|Генгам
|24
|32
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|24
|30
|12
|Сент-Этьен
|24
|29
|13
|Дижон
|23
|28
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|26
|16
|Анжер
|24
|25
|17
|Амьен
|24
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|24
|18