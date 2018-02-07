Ди Мария сделал первый хет-трик с 2010 года

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Ди Мария сделал первый хет-трик с 2010 года

В матче 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ играет с "Сошо".

Три мяча в этом поединке на счету аргентинского полузащитника парижан Анхеля Ди Марии.

Стоит отметить, что в последний раз 29-летний Ди Мария делал хет-трик в 2010 года, будучи игроком "Бенфики".

В этом сезоне аргентинец провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

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