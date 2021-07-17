Ди Мария сделал татуировку в честь победы сборной Аргентины в Кубке Америки

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Ди Мария сделал татуировку в честь победы сборной Аргентины в Кубке Америки

Фото инстаграм Анхеля Ди Марии / Автор неизвестен

Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария решил сделать татуировку, посвящённую триумфу "альбиселесте" в Кубке Америки-2021.

Теперь на левой ноге футболиста красуется изображение чемпионского кубка.

"Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже", - написал хавбек в инстаграме.

Напомним, что Ди Мария стал автором победного гола в финальном матче турнира против Бразилии (1:0).

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