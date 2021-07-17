Ди Мария сделал татуировку в честь победы сборной Аргентины в Кубке Америки
Фото инстаграм Анхеля Ди Марии / Автор неизвестен
Полузащитник ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария решил сделать татуировку, посвящённую триумфу "альбиселесте" в Кубке Америки-2021.
Теперь на левой ноге футболиста красуется изображение чемпионского кубка.
"Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже", - написал хавбек в инстаграме.
Напомним, что Ди Мария стал автором победного гола в финальном матче турнира против Бразилии (1:0).
Не пропустите: Паредес: "Никогда не видел Месси таким счастливым". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Милан" объявил о трансфере Жиру
-
Доннарумма стал восьмым вратарём ПСЖ
-
"Ювентус" предложил "Барселоне" обмен хавбеками
-
"Милан" отменил медосмотр защитника "Монако"
-
Ерохин прокомментировал своё положение в "Зените"
-
Громкий трансфер в Нидерландах: "Аякс" подписал капитана "Фейеноорда"
-
"Краснодар" договорился о трансфере колумбийского нападающего
-
"Ювентус" назвал точные сроки восстановления Артура
-
"Спартак" определился с будущим Рассказова
-
"Труа" усилился украинским форвардом
-
Ларссон завершил карьеру в сборной Швеции
-
1
Брейтуэйт может оказаться в российском клубе
-
"Монако" сообщил о возвращении Головина к тренировкам
-
Ди Мария сделал татуировку в честь победы сборной Аргентины в Кубке Америки
-
Зарема порассуждала о перспективах Бердыева в сборной России
-
ПСЖ и "Лацио" близки к обмену игроками
-
Стала известна сумма выкупа Шкурина для киевского "Динамо"
-
Бердыев отрицает контакты с РФС
-
Главные новости дня: 16 июля
-
"Аталанта" забила 13 голов в товарищеской игре. Миранчук отметился одним голом