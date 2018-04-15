Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария сделал заявление по своему будущему.

"Мое будущее? У меня все еще есть год контракта. Я ни с кем не разговаривал в клубе, и я ни с кем не общаюсь. Я живу очень тихо, я хорошо чувствую себя в ПСЖ. Впереди - Чемпионат Мира, который очень важен для меня. Я счастлив здесь. У меня - много друзей, моя семья счастлива. Посмотрим, что произойдет. Мое будущее зависит от того, чего хочет клуб", - цитирует 30-летнего аргентинца Le 10 Sport.

Напомним, защитник ПСЖ недоволен уровнем французской лиги. | soccernews.ru