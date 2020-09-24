Ди Мария сравнил Роналду и Месси

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Ди Мария сравнил Роналду и Месси

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария высказался о соперничестве нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Роналду - зверь. Невероятно, что Криштиану борется с Месси за "Золотой мяч", несмотря на то, что он менее одарён от природы. Для каждого из них здорово иметь такого соперника", - цитирует Ди Марию Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси в течение карьеры шесть раз выигрывал "Золотой мяч", а Роналду - пять раз.

Ди Мария выступает вместе с Месси в сборной Аргентины, а с Роналду играл в мадридском "Реале" с 2010 по 2014 год.

Не пропустите: Ди Мария рассказал, как отреагировал на новость о желании Месси покинуть "Барселону". | http://soccernews.ru
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