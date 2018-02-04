Ди Мария сравнил Роналду и Неймара

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария сравнил своего бывшего партнера по мадридскому "Реалу" Криштиану Роналду со своим нынешним одноклубником Неймаром.

" В игре один в один они запросто могут сделать разницу, что зачастую приводит к голевому моменту. Они очень похожи своей игрой, Главное же их отличие в том, что Неймар менее крепок физически ", - цитирует 29-летнего аргентинца FootMercato.

Напомним, Зидан прокомментировал замену Роналду в игре с "Леванте". | soccernews.ru