Ди Мария стал рекордсменом по числу замен в сборной Аргентины

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Аргентины на своем поле сыграл вничью с Венесуэлой (1:1).

В середине первой половины матча полузащитник аргентинцев Анхель Ди Мария получил травму и заменен.

Стоит отметить, что этот поединок стал 88-м для хавбека в футболке аргентинской сборной и его заменили в 45-й раз. Таким образом 29-летний Ди Мария стал самым заменяемым игроком в истории национальной команды.

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