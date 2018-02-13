Ди Мария: "У меня не было бы проблем с тем, чтобы играть за "Барселону"

Теги реал мадридбарселонаанхель ди мария

Ди Мария: "У меня не было бы проблем с тем, чтобы играть за "Барселону"Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария не исключил свой возможный переход в каталонскую "Барселону".

"Честно говоря, у меня не было бы никаких проблем с тем, чтобы играть за "Барсу". Мои отношения с "Реалом" завершены, потому что мой цикл в клубе закончился очень давно", - цитирует 29-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

В составе "Реала" Ди Мария забил 36 мячей и сделал 87 результативных передач в 190 матчах.

Напомним, Ди Мария назвал две составляющие успеха ПСЖ в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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