Ди Мария: "У меня не было бы проблем с тем, чтобы играть за "Барселону"

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария не исключил свой возможный переход в каталонскую "Барселону".

" Честно говоря, у меня не было бы никаких проблем с тем, чтобы играть за "Барсу". Мои отношения с "Реалом" завершены, потому что мой цикл в клубе закончился очень давно ", - цитирует 29-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

В составе "Реала" Ди Мария забил 36 мячей и сделал 87 результативных передач в 190 матчах.

Напомним, Ди Мария назвал две составляющие успеха ПСЖ в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru