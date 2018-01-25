Ди Мария: "В каждой игре доказываю, что достоин места в составе ПСЖ"

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Ди Мария: "В каждой игре доказываю, что достоин места в составе ПСЖ"Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария, потерявший место в стартовом составе парижан, высказался о своем положении в команде.

"Я знал, что клуб собирается покупать игроков, и это может осложнить мою ситуацию, но каждый раз, когда я выхожу в старте или выхожу на замену на несколько минут игры, я доказываю, что у меня есть уровень. Я всегда забиваю или ассистирую. Я никогда не думал о том, что могу покинуть Париж, или что меня не волнует игра команды. В каждом матче я доказываю, что заслуживаю места в составе, но конечное решение принимает тренер, и ему делать выбор", - цитирует 29-летнего аргентинца Le 10 Sport.

Напомним, вчера ПСЖ обыграл "Генгам" и вышел в 1/8 финала кубка Франции. | soccernews.ru

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