Ди Мария вновь собрался в "Барселону"

Теги псжанхель ди мариябарселона

Ди Мария вновь собрался в "Барселону"

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария летом хочет сменить клуб.

Как сообщает Sportsmole, аргентинец планирует предложить свои услуги "Барселоне". Напомним, что по слухам Ди Мария мог присоединиться к каталонцам прошлым летом, однако переговоры между клубами тогда сорвались.

В этом сезоне Ди Мария сыграл 44 матча, забил 21 гол и отдал 10 ассистов.

Читайте также: Ди Мария может вернуться в Испанию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 36 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Атлетик Бильбао 37 43
16 Леванте 36 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов