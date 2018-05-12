Ди Мария вновь собрался в "Барселону"

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария летом хочет сменить клуб.

Как сообщает Sportsmole, аргентинец планирует предложить свои услуги "Барселоне". Напомним, что по слухам Ди Мария мог присоединиться к каталонцам прошлым летом, однако переговоры между клубами тогда сорвались.

В этом сезоне Ди Мария сыграл 44 матча, забил 21 гол и отдал 10 ассистов.

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