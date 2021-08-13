Ди Мария: "Все мои мечты сбылись за один месяц"

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Ди Мария: "Все мои мечты сбылись за один месяц"

Фото инстаграм Анхеля Ди Марии

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что за прошедший месяц исполнились две его главные мечты.

"Я выиграл Кубок Америки, а теперь буду играть вместе с Месси. Все мои мечты сбылись за один месяц", - цитирует Ди Марию ESPN. 

Сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки впервые с 1993 года. В финале турнира "альбиселесте" одолели Бразилию (1:0).

34-летний Месси перешёл в ПСЖ из "Барселоны" на правах свободного агента, заключив контракт по схеме "2+1".

Не пропустите: Ди Мария высказался о будущем Мбаппе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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