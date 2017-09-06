Ди Мария выбыл на три недели

Теги псжанхель ди марияаргентина

Ди Мария выбыл на три недели

Стали известны сроки восстановления полузащитника ПСЖ и сборной Аргентины Анхеля Ди Марии, который получил травму в матче против национальной команды Венесуэлы.

У 29-летнего футболиста выявлено повреждение мышц левого бедра, из-за которого он пропустит не менее трёх недель.

Таким образом, Ди Мария не сыграет с "Метцом", "Лионом" и "Монпелье" в рамках Лиги 1, а также с "Селтиком" и "Баварией" в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Ди Мария стал рекордсменом по числу замен в сборной Аргентины. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 4 12
2 Монако 4 12
3 Сент-Этьен 4 9
4 Лион 4 8
5 Бордо 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Труа 4 4
12 Монпелье 4 4
13 Лилль 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов