Ди Мария выбыл на три недели

Стали известны сроки восстановления полузащитника ПСЖ и сборной Аргентины Анхеля Ди Марии, который получил травму в матче против национальной команды Венесуэлы.

У 29-летнего футболиста выявлено повреждение мышц левого бедра, из-за которого он пропустит не менее трёх недель.

Таким образом, Ди Мария не сыграет с "Метцом", "Лионом" и "Монпелье" в рамках Лиги 1, а также с "Селтиком" и "Баварией" в Лиге Чемпионов.

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