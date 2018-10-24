Ди Мария вырывает для ПСЖ ничью в игре с "Наполи"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ на своем поле ушел от поражения от "Наполи".

Благодаря голам Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса неаполитанцы дважды по ходу матча оказывались впереди. Однако увезти им три очка с "Парк де Пренс" не позволили автогол Мариу Руи и результативный удар в компенсированное арбитром к матчу время Анхеля Ди Марии.

ПСЖ - "Наполи" - 2:2

Голы: Инсинье, 29 - 0:1, Руи, 61 - 1:1, Мертенс, 77 - 1:2, Ди Мария, 90+3 - 2:2.

ПСЖ: Ареоля, Менье, Кимпембе, Маркиньос, Бернат (Керер, 46), Верратти (Диаби, 83), Рабьо, Мбаппе, Неймар, Ди Мария, Кавани (Дракслер, 76).

"Наполи": Оспина, Максимович, Альбиоль, Кулибали, Руи, Аллан, Хамшик, Руис, Кальехон (Рог, 88), Мертенс (Милик, 84), Инсинье (Зьелински, 53).

Напомним, ПСЖ нацелился на хавбека "Милана". | soccernews.ru