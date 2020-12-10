Ди Мария вышел на третье место по ассистам в Лиге Чемпионов

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария благодаря двум результативным передачам в матче с "Истанбулом" (5:1) довёл число своих ассистов в Лиге Чемпионов до 32.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, по этому показателю звёздный аргентинец вышел на чистое третье место в истории главного еврокубка.

Ди Мария обогнал экс-хавбека "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза, который с 31 голевым пасом опустился на четвёртую строчку в рейтинге.

Лидирует по числу ассистов в ЛЧ нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (41), второй - форвард "Барселоны" Лионель Месси (36).

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