Ди Мария высказался о будущем Мбаппе в ПСЖ

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Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мыслями о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.

"Думаю, Мбаппе останется. Конечно, его хотят заполучить все топ-клубы. Но сейчас, играя в такой сильной команде, Килиан вряд ли захочет уйти. Он нигде не сможет найти ещё сильнее", - цитирует Ди Марию ESPN.

Контракт 22-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает через год, и футболист отказывается его продлевать.

Француз рассчитывал до закрытия летнего трансферного окна перейти в "Реал", однако руководство парижан не хочет его отпускать.

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