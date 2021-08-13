Ди Мария высказался о будущем Мбаппе в ПСЖ
Фото инстаграм Анхеля Ди Марии
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мыслями о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе.
"Думаю, Мбаппе останется. Конечно, его хотят заполучить все топ-клубы. Но сейчас, играя в такой сильной команде, Килиан вряд ли захочет уйти. Он нигде не сможет найти ещё сильнее", - цитирует Ди Марию ESPN.
Контракт 22-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает через год, и футболист отказывается его продлевать.
Француз рассчитывал до закрытия летнего трансферного окна перейти в "Реал", однако руководство парижан не хочет его отпускать.
Не пропустите: Стали известны финансовые детали возможного перехода Мбаппе в "Реал". | http://soccernews.ru
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|Страсбур
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|Нант
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|Метц
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