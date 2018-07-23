Ди Мария высказался о будущем в ПСЖ

Теги псжанхель ди мария

Ди Мария высказался о будущем в ПСЖНападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария не подтвердил слухи о том, что он может покинуть клуб из Парижа этим летом.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что игрок может перейти в "Наполи" и "Интер".

"Это ложь", – написал Ди Мария в сториз своего Инстаграма,

В прошлом сезоне Ди Мария провел на клубном уровне 45 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 1 голевую передачу.

Не пропустите: Игрок "Локомотива" рассказал о противостоянии с Месси на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов