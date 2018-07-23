Ди Мария высказался о будущем в ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария не подтвердил слухи о том, что он может покинуть клуб из Парижа этим летом.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что игрок может перейти в "Наполи" и "Интер".

"Это ложь", – написал Ди Мария в сториз своего Инстаграма,

В прошлом сезоне Ди Мария провел на клубном уровне 45 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 1 голевую передачу.

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