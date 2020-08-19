Ди Мария высказался о победном матче ПСЖ с "РБ Лейпциг"

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Ди Мария высказался о победном матче ПСЖ с "РБ Лейпциг"

Хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария высказался по поводу победы в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг" (3:0).

Отметим, футболист был признан лучшим игроком встречи. В матче он забил гол и сделал 2 ассиста.

"Мы сожрали их с первой минуты. Уснуть после этой игры и перед финалом будет сложно. На протяжении всего матча мы много работали и доказали, что заслуживаем быть здесь. 

Мы очень счастливы. Это первый финал для клуба. ПСЖ провел невероятный матч", - цитирует Ди Марию официальный сайт УЕФА.

Не пропустите: Ди Мария признан лучшим игроком матча Лиги Чемпионов "РБ Лейпциг" - ПСЖ| http://soccernews.ru
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