Ди Мария высказался об инциденте с болельщиками "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от матче с "МЮ" (2:0) и поведением болельщиков. Об этом сообщает Cadena COPE.

"Нам было непросто с первой минуты, но я знал, что нас ожидает. Однако ранее я уже говорил, что никогда ничего плохого не говорил о клубе и о тех, кто здесь работает. У меня возникли проблемы только с тренером", - заявил игрок.

Ранее сообщалось, что Ди Мария оскорбил фанатов "Красных дьяволов", после чего они кинули в него бутылку.

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