Ди Мария высказался относительно своего будущего

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Ди Мария высказался относительно своего будущего
Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился размышлениями относительно своего будущего.

"Я не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Я счастлив в ПСЖ, но клуб хочет подписать нескольких игроков, поэтому им придется кого-то продать", - приводит слова Ди Марии France Football.

В этом сезоне 30-летний Ди Мария сыграл за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

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