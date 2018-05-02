Ди Мария высказался относительно своего будущего
Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился размышлениями относительно своего будущего.
"Я не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Я счастлив в ПСЖ, но клуб хочет подписать нескольких игроков, поэтому им придется кого-то продать", - приводит слова Ди Марии France Football.
В этом сезоне 30-летний Ди Мария сыграл за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.
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|Сент-Этьен
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|Ренн
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|Генгам
|35
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|Амьен
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|Тулуза
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