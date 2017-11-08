Ди Мария: "Я был близок к переходу в "Барселону", и далеко не раз"

Вингер французского ПСЖ Анхель Ди Мария высказался о своем несостоявшемся переходе в каталонскую "Барселону".

" Я был близок к переходу в "Барселону", и далеко не раз. Перейти в такой клуб трудно. Этого не произошло, но жизнь иногда подкидывает неожиданности, никогда не известно, что произойдет в будущем... Мое прошлое в "Реале"? Я могу играть за любой клуб, который захочу ", - цитирует 29-летнего аргентинца ESPN.

Напомним, Ди Мария мог перейти в "Барселону" прошлым летом. | soccernews.ru