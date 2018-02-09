Ди Мария: "Я был близок к переходу в "Барселону", но этого не произошло"



Аргентинский полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария заявил, что он мог стать игроком "Барселоны".

"Я был близок к переходу в "Барселону", но этого не произошло. Я хорошо начал этот год. Мне больше нравится отдавать результативные передачи, чем забивать голы самому", - цитирует Ди Марию TyC Sports.

Прошлым летом "Барселона" была готова заплатить за 29-летнего Ди Марию 40 миллионов евро, но парижский клуб настаивал на 60 миллионах.

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