Ди Мария забил самый дальний гол на ЧМ-2018

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Ди Мария забил самый дальний гол на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поразил ворота Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

30-летний футболист забил ударом с 27,4 метров и это самый дальний гол на текущем мундиале.

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