Ди Мария забил шесть голов в четырёх последних матчах, в которых он выходил в стартовом составе

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария оформил дубль в четвертьфинальном матче Кубка Франции против "Марселя".

Таким образом, как сообщает Opta, 30-летний аргентинец забил шесть голов в четырёх последних поединках, в которых он выходил в стартовом составе.

Всего в этом сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов. | http://soccernews.ru