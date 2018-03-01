Ди Мария забил шесть голов в четырёх последних матчах, в которых он выходил в стартовом составе

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Ди Мария забил шесть голов в четырёх последних матчах, в которых он выходил в стартовом составе

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария оформил дубль в четвертьфинальном матче Кубка Франции против "Марселя".

Таким образом, как сообщает Opta, 30-летний аргентинец забил шесть голов в четырёх последних поединках, в которых он выходил в стартовом составе.

Всего в этом сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов. | http://soccernews.ru

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