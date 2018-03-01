Ди Мария забил шесть голов в четырёх последних матчах, в которых он выходил в стартовом составе
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария оформил дубль в четвертьфинальном матче Кубка Франции против "Марселя".
Таким образом, как сообщает Opta, 30-летний аргентинец забил шесть голов в четырёх последних поединках, в которых он выходил в стартовом составе.
Всего в этом сезоне Ди Мария сыграл за ПСЖ 32 матча, забил 16 голов и сделал 9 ассистов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|2
|Монако
|27
|57
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ренн
|27
|38
|8
|Бордо
|27
|36
|9
|Ницца
|27
|36
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|27
|34
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|27
|27
|20
|Метц
|27
|19