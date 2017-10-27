Ди Мария заинтересовал "Милан"

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Ди Мария заинтересовал "Милан"Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария заинтересовал "Милан". 

Для трансфера аргентинца миланский клуб нанял футбольного агента Жорже Мендеша.

На днях Мендеш провел встречу с руководством ПСЖ, на которой предложил за футболиста 45 миллионов евро и бонусы.

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