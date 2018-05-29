Ди Мария заинтересован в возвращении в Ла Лигу

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария заинтересован в возвращении в испанскую Ла Лигу, информирует AS.

По сведениям издания, ближайшим летом 30-летний аргентинец может перебраться в мадридский "Атлетико", где его желает видеть главный тренер "матрасников" Диего Симеоне. На "Ванда Метрополитано" игрок рассчитывает получить стабильную игровую практику.

В завершившемся сезоне Ди Мария забил 21 мяч и сделал 15 результативных передач в 45 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ может расстаться с Ди Марией. | soccernews.ru