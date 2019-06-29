Ди Мария заявил, что у Месси сейчас все идет хорошо

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Ди Мария заявил, что у Месси сейчас все идет хорошо

Хавбек ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что думает о капитане "Барселоны" и национальной команды Лионеле Месси.

Напомним, вчера, 28 июня, сборная Аргентины обыграла Венесуэлу (2:0) и прошла в полуфинал Кубка Америки, где сразится с Бразилией.

"Я считаю, что Месси делает все отлично. Да, он не забивает, как обычно, однако он хорошо делает остальную работу. Он отдает всего себя, все силы. Ему необходимо идти вперед. сейчас у него все хорошо", - сказал Ди Мария.

Матч Бразилия - Аргентина состоится 3 июля. Начало - в 03:30 (мск).

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Комментарии

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Крош
Крош

"Ему необходимо идти вперед".Верно,нечего стоять перед штрафной и них7я не делать.

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