Ди Мария заявил, что у Месси сейчас все идет хорошо

Хавбек ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что думает о капитане "Барселоны" и национальной команды Лионеле Месси.



Напомним, вчера, 28 июня, сборная Аргентины обыграла Венесуэлу (2:0) и прошла в полуфинал Кубка Америки, где сразится с Бразилией.



"Я считаю, что Месси делает все отлично. Да, он не забивает, как обычно, однако он хорошо делает остальную работу. Он отдает всего себя, все силы. Ему необходимо идти вперед. сейчас у него все хорошо", - сказал Ди Мария.



Матч Бразилия - Аргентина состоится 3 июля. Начало - в 03:30 (мск).

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