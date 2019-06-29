Ди Мария заявил, что у Месси сейчас все идет хорошо
Хавбек ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что думает о капитане "Барселоны" и национальной команды Лионеле Месси.
Напомним, вчера, 28 июня, сборная Аргентины обыграла Венесуэлу (2:0) и прошла в полуфинал Кубка Америки, где сразится с Бразилией.
"Я считаю, что Месси делает все отлично. Да, он не забивает, как обычно, однако он хорошо делает остальную работу. Он отдает всего себя, все силы. Ему необходимо идти вперед. сейчас у него все хорошо", - сказал Ди Мария.
Матч Бразилия - Аргентина состоится 3 июля. Начало - в 03:30 (мск).
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