Ди Мария заявил о желании перейти в "Барселону"
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария окончательно решил покинуть французский клуб.
Как сообщает источник, аргентинец хотел бы играть за "Барселону", которая им интересовалась этим летом.
Футболист сборной Аргентины уже попросил главного тренера французской команды Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб.
Читайте: В свое время Ди Мария мог оказаться в ФК "Москва" | http://soccernews.ru
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|1
|Реал Сосьедад
|2
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|2
|Барселона
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|3
|Леганес
|2
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|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
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|Леванте
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|2
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|11
|Эйбар
|2
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|Бетис
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|Эспаньол
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|Хетафе
|2
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|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
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|Алавес
|2
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|2
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