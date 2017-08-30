Ди Мария заявил о желании перейти в "Барселону"

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария окончательно решил покинуть французский клуб.

Как сообщает источник, аргентинец хотел бы играть за "Барселону", которая им интересовалась этим летом.

Футболист сборной Аргентины уже попросил главного тренера французской команды Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб.

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