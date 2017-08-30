Ди Мария заявил о желании перейти в "Барселону"

Теги анхель ди мариябарселонапсж

Ди Мария заявил о желании перейти в "Барселону"Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария окончательно решил покинуть французский клуб.

Как сообщает источник, аргентинец хотел бы играть за "Барселону", которая им интересовалась этим летом.

Футболист сборной Аргентины уже попросил главного тренера французской команды Унаи Эмери отпустить его в каталонский клуб. 

Читайте: В свое время Ди Мария мог оказаться в ФК "Москва"  | http://soccernews.ru

комментарии
а

кросс

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов