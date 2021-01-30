Ди Мария: "Жена сказала, чтобы я приготовил барбекю для Месси, если он перейдёт в ПСЖ"
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария признался, что очень ждёт переход в парижский клуб своего соотечественника Лионеля Месси из "Барселоны".
"Жена сказала, чтобы я приготовил барбекю для Месси, если он перейдёт в ПСЖ. Это будет фантастика. Мне довелось поиграть с Криштиану Роналду, Неймаром и Килианом Мбаппе. Если я ещё поиграю в одном клубе с Месси, то после этого с радостью завершу карьеру. Большего я не могу просить в футболе", - приводит слова аргентинца Goal.com.
Напомним, что ближайшим летом Месси может стать свободным агентом и сменить команду бесплатно.
Впрочем, и контракт 32-летнего Ди Марии с ПСЖ истекает по окончании этого сезона, поэтому его скорый уход из клуба также исключать нельзя.
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