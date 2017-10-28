Ди Маттео может возглавить сборную Азербайджана
Представители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана провели встречу с бывшим главным тренером "Челси" Роберто Ди Маттео, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации ресурса, стороны обсуждали возможное сотрудничество - 47-летний итальянский специалист является одним из кандидатов на пост наставника сборной Азербайджана.
Ранее эту должность покинул хорват Роберт Просинечки, с которым решили не продлевать контракт. | http://soccernews.ru
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