Ди Маттео может возглавить сборную Азербайджана

Представители Ассоциации футбольных федераций Азербайджана провели встречу с бывшим главным тренером "Челси" Роберто Ди Маттео, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, стороны обсуждали возможное сотрудничество - 47-летний итальянский специалист является одним из кандидатов на пост наставника сборной Азербайджана.

Ранее эту должность покинул хорват Роберт Просинечки, с которым решили не продлевать контракт. | http://soccernews.ru