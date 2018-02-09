Ди Натале оценил шансы "Наполи" на чемпионство
Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Ди Натале оценил шансы "Наполи" на победу в Серии А в этом сезоне.
"Скудетто выиграет тот, кто совершит меньше ошибок. "Наполи" способен побороться до конца. Если они сохранят хорошую форму и успешно сыграют в очном матче с "Ювентусом", то станут чемпионами. Причём заслуженно" - цитирует Ди Натале Tuttomercatoweb.
Отметим, что по итогам 23 туров "Наполи" лидирует в турнирной таблице итальянского первенства, однако "Ювентус" отстаёт всего на 1 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|62
|2
|Наполи
|23
|60
|3
|Лацио
|23
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Милан
|23
|35
|9
|Удинезе
|23
|33
|10
|Торино
|23
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Болонья
|23
|27
|13
|Дженоа
|23
|24
|14
|Кальяри
|23
|24
|15
|Кьево
|23
|22
|16
|Сассуоло
|23
|22
|17
|Кротоне
|23
|20
|18
|СПАЛ
|23
|17
|19
|Хеллас Верона
|23
|16
|20
|Беневенто
|23
|7