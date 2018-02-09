Ди Натале оценил шансы "Наполи" на чемпионство

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Ди Натале оценил шансы "Наполи" на победу в Серии А в этом сезоне.

"Скудетто выиграет тот, кто совершит меньше ошибок. "Наполи" способен побороться до конца. Если они сохранят хорошую форму и успешно сыграют в очном матче с "Ювентусом", то станут чемпионами. Причём заслуженно" - цитирует Ди Натале Tuttomercatoweb.

Отметим, что по итогам 23 туров "Наполи" лидирует в турнирной таблице итальянского первенства, однако "Ювентус" отстаёт всего на 1 очко.

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