Ди Натале верит в чемпионство "Наполи" в текущем сезоне

Бывший нападающий "Удинезе" Антонио Ди Натале уверен в том, что у "Наполи" есть хорошие шансы на победу в чемпионате Италии.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" опережает неаполитанцев на два очка, но у тех есть матч в запасе.

"Я думаю, что "Наполи" может стать чемпионом. При этом заслуженным чемпионом. Определяющим фактором станет количество ошибок и потерянных очков. Конечно, большое значение будет иметь и очный матч с "Ювентусом". Город гонит "Наполи" вперед, там все без ума от футбола и все болеют за неаполитанцев.", - отметил он.

Читайте: В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио" | http://soccernews.ru