"Ди-Си Юнайтед" благодаря дублю Руни обыграл "Нью-Йорк Сити" Вильи (видео)

В матче чемпионата МЛС "Ди-Си Юнайтед" на своем поле одержал победу над "Нью-Йорк Сити" со счетом 3:1.

Дублем в этой встрече отметился английский нападающий Уэйн Руни, еще один гол на счету Лусиано Акоста. Единственный гол гостей на счету Давида Вильи.

В нынешнем сезоне 32-летний Руни провел за "Ди-Си Юнайтед" 19 матчей и забил 12 голов. На счету 36-летнего Вильи 13 голов в 23 поединках.

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