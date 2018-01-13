Диабате стал игроком "Лестера"

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Диабате стал игроком "Лестера"

Форвард "Газелек Аяччо" Фуссейни Диабате перешёл в "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. По информации СМИ, "лисы" заплатили за 22-летнего малийца от 3,5 до 5 миллионов евро.

Сам Диабате заключил с "Лестером" контракт до лета 2022 года. 

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