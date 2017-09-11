Диаби собирался завершить карьеру

Теги марсельабу диаби

Диаби собирался завершить карьеруБывший полузащитник сборной Франции Абу Диаби признал, что совсем недавно собирался завершить карьеру футболиста.

Напомним, что сейчас хавбек имеет статус свободного агента.

"Сейчас планирую начать подготовку, у меня есть 3 - 4 месяца впереди. Собираюсь привести себя в форму и попытаться найти клуб. Завершение карьеры? Это то, о чем я думал, но пришел к выводу, что хочу работать и играть в футбол. Я бы хотел попробовать открыть для себя еще один чемпионат", - сказал он.

Читайте: Диаби стал обладателем "Гипсового мяча" | http://soccernews.ru

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