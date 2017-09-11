Диаби собирался завершить карьеру
Бывший полузащитник сборной Франции Абу Диаби признал, что совсем недавно собирался завершить карьеру футболиста.
Напомним, что сейчас хавбек имеет статус свободного агента.
"Сейчас планирую начать подготовку, у меня есть 3 - 4 месяца впереди. Собираюсь привести себя в форму и попытаться найти клуб. Завершение карьеры? Это то, о чем я думал, но пришел к выводу, что хочу работать и играть в футбол. Я бы хотел попробовать открыть для себя еще один чемпионат", - сказал он.
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