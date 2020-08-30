Диагноз травмированного Тиля станет известен в понедельник

Голландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль завтра, 31 августа пройдет медицинское обследование, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, футболисту сделают МРТ, по результатам которого станет известен его диагноз и сроки восстановления. Напомним, что хавбек получил травму в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (2:1).

22-летний Тиль является самым дорогим трансфером в истории "Спартака". Летом 2019 года "красно-белые" купили голландца у АЗ за 16 миллионов евро. Всего он провел за московский клуб 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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