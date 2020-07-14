Diario Libero: Фарфан продлил контракт с "Локомотивом"

Форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает Diario Libero.

По данным источника, перуанец заключил с "железнодорожниками" соглашение до декабря 2020 года. Нынешний контракт истекал 31 июля.

Большую часть текущего сезона 35-летний футболист пропустил из-за травмы. Футболист получил тяжелое повреждение на Кубке Америки в июне 2019 года.

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