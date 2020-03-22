Diario Sport: "Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

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Diario Sport: "Барселона" готова продать Гризманна за 100 миллионов евро

"Барселона" планирует продать форварда Антуана Гризманна в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб хочет выручить как можно больше денег с продажи француза и потратить их на усиление состава.

Кроме того, сине-гранатовые рассматривают вариант с продажей хавбека Филиппе Коутинью, который сейчас играет в аренде в "Баварии".

За трансфер Гризманна "Барселона" планирует получить 100 миллионов евро. Также возможен вариант аренды.

Футболист перешел в стан каталонцев летом 2019 года из "Атлетико" за 120 миллионов евро. В этом сезоне он участвовал в 26 матчах Примеры, отметившись 8 голами и 5 ассистами.

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Комментарии

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шнюк
шнюк

Странно, новость про Барсу, а дурачок на неё ещё не наложил говна кучку)

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